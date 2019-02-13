المبعوث الأمريكي يصف فكرة تسليح المعارضة في فنزويلا بأنها شنيعة

وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى فنزويلا، إليوت أبرامز، فكرة تسليح المعارضة في البلاد بأنها شنيعة.

موسكو — سبوتنيك. وقال أبرامز عن هذه الفكرة خلال جلسة الكونغرس "أعتقد أنها فكرة شنيعة".

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وأشار إلى أن ضمان أمن زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي تعتبره الولايات المتحدة الرئيس المؤقت لفنزويلا، هو "قضية هامة"، لكن حلها هو "استبدال هذه الحكومة (حكومة نيكولاس مادورو ) بحكومة مؤقتة بحيث يمكن للشعب أن يختار بنفسه (الحكومة الدائمة)".

وقال أبرامز "حان الوقت للقوات المسلحة أن تساند الشعب الفنزويلي واستعادة الشرعية". وحذر أبرامز العسكريين بأن "المعارضة ستتذكر من ساند الشعب عندما تأتي إلى السلطة".

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 يناير/ كانون الثاني، رئيسا مؤقتا للبلاد.