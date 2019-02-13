بدعوة من وزير الدفاع الروسي... رئيس هيئة الأركان الإيرانية يتوجه إلى روسيا

غادر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، متوجها إلى روسيا بدعوة من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وسيجري اللواء باقري لقاءات مع وزير الدفاع وعدد من المسؤولين العسكريين الروس لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما ذكرت وكالة "إرنا" نقلا عن الموقع الإعلامي للحرس الثوري.

© Sputnik . روسيا تعتزم بذل كل الجهود لعدم تضرر إيران من العقوبات

ونظرا للجهود المشتركة لدى القوات المسلحة الإيرانية والروسية في سياق مكافحة الإرهاب على مدى السنوات الماضية في سوريا و العراق ، سيأتي الموضوع الرئيس للمحادثات مع الجهات الروسية في إطار كيفية مواصلة التعاون حتى القضاء الكامل على الإرهاب وعودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، بالإضافة إلى تنمية التعاون العسكري والدفاعي الثنائي في المجالات البحرية والجوية وغيرها من مجالات التعاون الاستراتيجي.

ومن المقرر أن يشارك رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية في اجتماع قمة "سوتشي" حول مكافحة الإرهاب بحضور رؤساء الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا وتركيا.

وأعلن الكرملين، في وقت سابق، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيبحث يوم 14 شباط/ فبراير خلال اللقاء الثلاثي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخطوات المشتركة لتحقيق تسوية مستدامة للوضع في سوريا.