طهران: الرد على الهجوم الانتحاري لن يقتصر على حدود إيران

قال نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري، إن الهجوم الانتحاري بسيارة ملغومة الذي أسفر عن مقتل 27 عضوا في الحرس الثوري سيدفع إيران لشن "معركة لا هوادة فيها ضد الإرهاب".

وكانت وكالة أنباء فارس ذكرت أن "جيش العدل"، وهو جماعة متشددة سنية، أعلن مسؤوليته عن هذا الهجوم.

وأضاف جهانجيري "هذا الحادث لن يضعف عزيمة الشعب في الدفاع عن الثورة الإسلامية وسيكون الإصرار الوطني، على (شن) معركة لا هوادة فيها ضد الإرهاب، أكثر حزما من ذي قبل".

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، "أن عدد قتلى الهجوم الانتحاري الذي استهدف أفراد الحرس الثوري ارتفع إلى 27 ".

وفي حصيلة أولية قتل وأصيب حوالي 40 من أفراد الحرس الثوري الإيراني إثر عملية انتحارية على متن حافلة.

ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع، أنه "تم تفجیر حافلة تقل قوات منتسبة إلى الحرس الثوري بالقرب من طریق خاش — زاهدان (التابعتین لسیستان وبلوجستان- جنوب شرق)، إثر عملیات انتحاریة.