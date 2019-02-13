طهران: الرد على الهجوم الانتحاري لن يقتصر على حدود إيران

وكانت وكالة أنباء فارس ذكرت أن "جيش العدل"، وهو جماعة متشددة سنية، أعلن مسؤوليته عن هذا الهجوم.
وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، "أن عدد قتلى الهجوم الانتحاري الذي استهدف أفراد الحرس الثوري ارتفع إلى 27 ".
وفي حصيلة أولية قتل وأصيب حوالي 40 من أفراد الحرس الثوري الإيراني إثر عملية انتحارية على متن حافلة.
ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع، أنه "تم تفجیر حافلة تقل قوات منتسبة إلى الحرس الثوري بالقرب من طریق خاش — زاهدان (التابعتین لسیستان وبلوجستان- جنوب شرق)، إثر عملیات انتحاریة.
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