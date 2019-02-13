نائب رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي: موسكو سترد بالمثل في حال فرض عقوبات جديدة

موسكو — سبوتنيك. وقال جباروف لوكالة "سبوتنيك": "في حال تم اعتماد القانون، سنتخذ إجرائنا بالرد، لدينا ما نرد به، سنستخدم الموارد المتاحة — أنا مقتنع بذلك".
وأضاف جباروف: "هذه القطاعات لن تشهد عبئا ثقيلا للغاية في حال تم فرض عقوبات ولن تتوقف عن العمل. بالتأكيد لن تهلك روسيا".
وعلل جباروف:
لقد اعتدنا على مثل هذه الحيل الأمريكية، وسنتعامل بالتأكيد مع هذه القضية، لم يكن هناك أي حالة ولم نتعامل معها.
وقدم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، من الديمقراطيين والجمهوريين، اليوم مشروع قانون يشمل فرض عقوبات ملموسة على قطاعي المصارف والطاقة في روسيا، وكذلك الدين العام الروسي، ومؤسسات أخرى.
كما يقترح مشروع القانون فرض عقوبات ضد "24 عنصرا في جهاز الأمن الفدرالي الروسي" مرتبطين بالحادث في مضيق كيرتش، وكذلك فرض عقوبات ضد قطاع بناء السفن الروسي في حالة "انتهاك روسيا لمبادئ حرية الملاحة في مضيق كيرتش".
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