نائب رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي: موسكو سترد بالمثل في حال فرض عقوبات جديدة

أعلن النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الدولية، فلاديمير جباروف، اليوم الخميس، أنه في حال تم اعتماد مشروع قانون مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، سترد موسكو بالمثل.

موسكو — سبوتنيك. وقال جباروف لوكالة "سبوتنيك": "في حال تم اعتماد القانون، سنتخذ إجرائنا بالرد، لدينا ما نرد به، سنستخدم الموارد المتاحة — أنا مقتنع بذلك".

© Sputnik . Maksim Blinov الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية ضد روسيا لا تلحق ضررا كبيرا بموسكو

وأكد جباروف أنه في حال تم اعتماد هذه العقوبات، فلن تؤثر على قطاع صناعة السفن.

وأضاف جباروف: "هذه القطاعات لن تشهد عبئا ثقيلا للغاية في حال تم فرض عقوبات ولن تتوقف عن العمل. بالتأكيد لن تهلك روسيا".

وعلل جباروف:

لقد اعتدنا على مثل هذه الحيل الأمريكية، وسنتعامل بالتأكيد مع هذه القضية، لم يكن هناك أي حالة ولم نتعامل معها.

وقدم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، من الديمقراطيين والجمهوريين، اليوم مشروع قانون يشمل فرض عقوبات ملموسة على قطاعي المصارف والطاقة في روسيا، وكذلك الدين العام الروسي، ومؤسسات أخرى.

كما يقترح مشروع القانون فرض عقوبات ضد "24 عنصرا في جهاز الأمن الفدرالي الروسي" مرتبطين بالحادث في مضيق كيرتش، وكذلك فرض عقوبات ضد قطاع بناء السفن الروسي في حالة "انتهاك روسيا لمبادئ حرية الملاحة في مضيق كيرتش".