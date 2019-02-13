ترامب ونظيره الكولومبي يؤكدان استعداهما مواجهة "استفزازات مادورو"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكولومبي إيفان دوكي ماركيز، بعد عقد محادثات في واشنطن الأربعاء، عزمهما على اتخاذ إجراءات لحل الأزمة في فنزويلا.

واشنطن — سبوتنيك. وقال بيان مشترك بعد اللقاء نشره البيت الأبيض: "تلتزم الولايات المتحدة وكولومبيا بحل الأزمة الديمقراطية والإنسانية المستمرة في فنزويلا، ويدعم كلا البلدين بقوة خوان غوايدو الرئيس المؤقت لفنزويلا، وندعو جميع دول العالم إلى دعم السلام والاستقرار في المنطقة وبالاعتراف بالرئيس غوايدو ودعم الشعب الفنزويلي".

© REUTERS / Manaure Quintero المبعوث الأمريكي يصف فكرة تسليح المعارضة في فنزويلا بأنها شنيعة

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة وكولومبيا يؤكدان على التعاون الوثيق بينهما، لدعم الحلفاء الإقليميين والدوليين، وتعمل الولايات المتحدة وكولومبيا معا لمساعدة المحتاجين الفنزويليين.

وأضاف البيان: "الدولتان ستعملان مع حكومة غوايدو لاستعادة الحرية والديمقراطية وازدهار فنزويلا. وتقف الولايات المتحدة وكولومبيا جنبا إلى جنب مع العديد من البلدان الأخرى في مواجهة أي استفزاز من قبل الدكتاتور السابق غير الشرعي لفنزويلا نيكولاس مادورو وأولئك الذين يتكلمون باسمه، لتقويض الأمن في المنطقة".

يذكر أن الأزمة السياسية في فنزويلا تفاقمت بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وسارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.

من جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة".

واعترفت فرنسا إلى جانب ألمانيا، وإسبانيا وبريطانيا وهولندا رسميا بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا مكلفا إلى حين إجراء انتخابات، في حين أيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو.