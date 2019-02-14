سيناتور روسي: خطط واشنطن لفرض عقوبات على قطاع بناء السفن لا ترتبط بحادث مضيق كيرتش

أعلن النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد الروسي، فرانز كلينتسيفيتش، اليوم الأربعاء، أن خطط الولايات المتحدة الأمريكية بشأن فرض عقوبات على قطاع بناء السفن في روسيا، لا ترتبط بحادث مضيق كيرتش، وإنها مجرد مواصلة للخطاب المعادي لموسكو.

موسكو — سبوتنيك. وقال السيناتور الروسي كلينتسيفيتش، لوكالة "سبوتنيك": "مثل هذه العقوبات لا علاقة لها بالحادث في مضيق كيرتش، هذا استمرار للتقاليد القديمة في سياسة الولايات المتحدة المناهضة لروسيا، ويمكن مقارنتها بعادة التدخين السيئة. قبل الإفطار، (وبالشخص الذي يضر) ويسمم الجميع من حوله".

© REUTERS / Maxim Shemetov مشروع قانون حول فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

وقدم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، من الديمقراطيين والجمهوريين، اليوم مشروع قانون يشمل فرض عقوبات ملموسة على قطاعي المصارف والطاقة في روسيا ، وكذلك الدين العام الروسي، ومؤسسات أخرى.

كما يقترح مشروع القانون فرض عقوبات ضد من "24 عنصرا في جهاز الأمن الفدرالي الروسي" مرتبطين بالحادث في مضيق كيرتش، وكذلك فرض عقوبات ضد قطاع بناء السفن الروسي في حالة "انتهاك روسيا لمبادئ حرية الملاحة في مضيق كيرتش".

ويذكر أن ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية، كانت قد عبرت، في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، الحدود الدولية لروسيا، خلال إبحارها من البحر الأسود إلى مضيق كيرتش، ودخلت منطقة المياه المغلقة مؤقتا، في المياه الإقليمية الروسية، ولم تستجب هذه السفن إلى المطالب القانونية للسفن والقوارب التابعة لقوات الأمن الفدرالية الروسية، بالتوقف على الفور، وفي نهاية الأمر تم احتجاز السفن الثلاثة والبحارة الـ 24، وفتح جهاز الأمن الفدرالي الروسي تحقيقا في قضية عبور غير شرعي لحدود الدولة.