السفير الروسي في فنزويلا يبحث مع نائب رئيس البلاد تعزيز التعاون

بحث السفير الروسي لدى فنزويلا فلاديمير زايمسكي، مع نائب رئيس البلاد طارق العيسمي، اليوم الخميس، تعزيز التعاون بين البلدين.

موسكو — سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان: "التقى نائب رئيس البلاد في الملف الاقتصادي، طارق العيسمي مع سعادة السفير الروسي فلاديمير زايمسكي، وبحث معه تعزيز مشاريع التعاون بين البلدين في إطار خطة تهدف لنمو وانتعاش وازدهار الاقتصاد في البلاد".

© REUTERS / Manaure Quintero المبعوث الأمريكي يصف فكرة تسليح المعارضة في فنزويلا بأنها شنيعة

وجدير بالذكر أن الأزمة السياسية في فنزويلا تفاقمت بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة، خوان غوايدو ، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة. فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة. ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة.

واعترفت فرنسا إلى جانب ألمانيا، وإسبانيا وبريطانيا وهولندا رسميا بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا مكلفا إلى حين إجراء انتخابات، في حين أيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو.