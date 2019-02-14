العثور على حاملة طائرات أمريكية غارقة (فيديو)

عثر على حاملة الطائرات الأمريكية من زمن الحرب العالمية الثانية "هورنيت" في المحيط الهادئ بالقرب من جزر سليمان، وفقا لUsa Today.

وأجرت عملية البحث عن حاملة الطائرات شركة فولكان، التي أنشأها مؤسس شركة مايكروسوفت، بول ألن. السفينة على عمق خمسة كيلومترات وبالقرب منها يوجد الكثير من الطائرات، التي كانت على متنها وقت الحادث.

A look at how the #USSHornet was discovered and the important role she played during WWII. pic.twitter.com/sDl2SnlWsT — Vulcan Inc. (@VulcanInc) February 12, 2019

سابقا، عثرت فولكان بالفعل على عدد من السفن الأخرى من زمن الحرب العالمية الثانية، على وجه الخصوص، حاملة الطائرات ليكسينغتون، والسفينة الحربية إنديانابوليس، والبارجة اليابانية موساسي، والمدمرة الإيطالية ألتيليري.

تعتبر حاملة الطائرات "هورنيت" واحدة من السفن الحربية الأكثر شهرة في الحرب العالمية الثانية. وللمرة الأولى، أقلعت طائرة قاذفة من على سطحها، كما كانت أول غارة للقوات الأمريكية على أراضي اليابان في الحرب العالمية الثانية من على متنها.

شاركت هورنيت أيضا في معارك ميدواي أتول والمعركة بالقرب من جزر سليمان. في أكتوبر/تشرين الأول 1942 ، تعرضت حاملة الطائرات لأضرار بالغة نتيجة للهجمات التي شنتها الطائرات اليابانية وتم إغراقها بواسطة الطوربيدات بعد أن غادرها الطاقم.