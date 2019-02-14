سوريا: التفجير في إيران يؤكد الترابط بين الإرهاب التكفيري وقوى الهيمنة بقيادة أمريكا

أدانت سوريا بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف، يوم أمس الأربعاء 13 شباط/ فبراير، حافلة تقل عناصر من الحرس الثوري الإيراني.

© AP Photo / Vahid Salemi طهران: الرد على الهجوم الانتحاري لن يقتصر على حدود إيران

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: "إن الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف حافلة تقل عناصر من الحرس الثوري الإيراني، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم وجرح آخرين،" بحسب ما ذكرته وكالة "سانا"

وأضاف المصدر: "إن هذه الجريمة الجبانة تؤكد مجددا على الترابط العضوي بين الإرهاب التكفيري وقوى الهيمنة والغطرسة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في إيران والمنطقة خدمة للمشروع الصهيوأمريكي."

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية، مساء أمس الأربعاء، أنه "تم تفجیر حافلة تقل قوات منتسبة إلى الحرس الثوري إثر عملیة انتحاریة. مشيرة إلى أن عدد قتلى الهجوم الانتحاري ارتفع إلى 27 ".

بدوره قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن "بعض الدول النفطية في المنطقة تدعم الإرهاب"، متوعدا بالانتقام من المسؤولين عن الهجوم.

ووجه روحاني اتهامه للولايات المتحدة وإسرائيل بـ"دعم الإرهاب في المنطقة"، وقال: "جذور الإرهاب في منطقتنا تعود إلى أمريكا والصهيونية، وندعو بعض دول الجوار إلى القيام بواجباتها في إطار حسن الجوار وألا تسمح للجماعات الإرهابية بشن هجمات انطلاقا من أراضيها".

واستطرد: "في حال استمرت الهجمات الإرهابية ولم تتمكن بعض دول الجوار من إيقاف الإرهابيين فإن إيران ستتدخل ضمن حقوقها وبما تسمح به القوانين الدولية".