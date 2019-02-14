هدف تركي يتحقق في 2020

أعلنت تركيا عن هدف يتحقق في عام 2020، لكنها بدأت الترتيب له من الآن.

وقال رئيس شؤون أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى، عبد الله أرن، إن بلاده تهدف إلى استضافة 200 ألف طالب أجنبي في 2020، حسب وكالة الأنباء التركية.

تركيا تهدف لاستضافة 200 ألف طالب أجنبي بحلول 2020https://t.co/eUBnkOHEvX pic.twitter.com/i7GcwxCs2P — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) February 14, 2019

وأكد ران أن رئاسة شؤون الأتراك تأسست عام 2010 وأولوياتها "تطوير الروابط مع الأتراك القاطنين خارج البلاد وحمايتهم".

وأضاف ران أن أكثر من 150 ألف طالب أجنبي يتلقون تعليمهم في تركيا العام الحالي، منهعم 17 ألفا يدرسون عن طريق منح.

وأكد ران أن تركيا "تهدف لاستضافة 200 ألف طالب أجنبي بحلول عام 2020، إذ إننا نهدف لأن تصبح تركيا مركزًا عالميًا للتعليم العالي".