الخارجية الروسية: لا يوجد خلل في الاتصالات الروسية بأطراف النزاع الليبي

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنه لا يوجد خلل أو منعطفات في اتصالات بلادها بأطراف النزاع القائم في ليبيا.

© Sputnik . Vladimir Fedorenko أبو الغيط وغسان سلامة يبحثان الأزمة الليبية

موسكو — سبوتنيك . وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس 14 فبراير / شباط: "إعادة بناء هذه الدولة يجب أن ترتكز إلى حوار داخلي واسع وتوافق وتناغم، ولذلك يبذل الجانب الروسي جهود وساطة تفضي إلى حوار مع كل الهياكل المعنية، التي تعمل بالفعل لأجل إعادة بناء هذه الدولة، ولا أستطيع القول إن هناك أي التواء أو خلل في اتصالاتنا".

وكانت مدينة باليرمو الإيطالية قد استقبلت، يومي 14- 15 نوفمبر / تشرين الثاني 2018، مؤتمرا حول ليبيا نظمته الحكومة الإيطالية بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في مسعى لدفع جهود تحقيق الاستقرار هناك، وسط حضور الأطراف الليبية وحضور القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، للاجتماع الأمني فقط.

ودعا المؤتمر، في بيانه الختامي، إلى إجراء عملية انتخابية حقيقية، وسلمية، ومعدة بشكل جيد بما يؤكد أهمية استكمال الإطار الدستوري والعملية السياسية بحلول ربيع عام 2019.

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.