الاتحاد الأوروبي: الهجوم على الحرس الثوري الإيراني عمل إرهابي شنيع غير مبرر

© AP Photo / Vahid Salemi طهران: الرد على الهجوم الانتحاري لن يقتصر على حدود إيران

أمستردام — سبوتنيك . أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس 14 شباط/ فبراير، الهجوم الدامي الذي استهدف قوات الحرس الثوري الإيراني ، أمس الأربعاء، في محافظة سيستان- بلوشستان.

وجاء في بيان للاتحاد أنه "لا يمكن أن يكون مبرر لمثل هذا العمل الإرهابي الشنيع، والاتحاد الأوروبي يعرب عن تعازيه لعائلات الضحايا ولشعب إيران".

وقتل في التفجير الانتحاري الذي استهدف حافلة تقل عناصر من الحرس الثوري الإيراني 27 عنصرا على الأقل وعدد من الجرحى.

وقال نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانجيري، إن الهجوم الانتحاري بسيارة ملغومة الذي أسفر عن مقتل 27 عضوا في الحرس الثوري سيدفع إيران لشن "معركة لا هوادة فيها ضد الإرهاب".

كما أكدت إيران أنها ستنتقم لضحايا التفجير الانتحاري، وقال المتحدث باسم الخارجية، بهرام قاسمي، في بيان إن "لجوء بعض الجماعات الإرهابية المدعومة عسكريا وماليا وفكريا من قبل بعض دول المنطقة إلى هذه الجرائم غير الإنسانية سوف يعزز إرادة الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني في مواجهة الإرهاب في المنطقة".