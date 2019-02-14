بينهم ترامب... نتنياهو يوجه رسالة لـ3 مسؤولين أمريكيين

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة إلى 3 مسؤولين أمريكيين عقب لقائه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في وارسو، اليوم الخميس 14 فبراير / شباط.

ونشر نتنياهو صور لقائه مع بومبيو، وقال إن اللقاء جرى صباح اليوم، على هامش مؤتمر وارسو للأمن والسلام في الشرق الأوسط.

ووجه نتنياهو رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائبه مايك بنس، إضافة إلى مايك بومبيو، على "تويتر"، قال فيها: "أود التوجه بالشكر لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ولنائب الرئيس مايك بنس ولإدارة الرئيس ترامب، على عقد هذا المؤتمر الاستثنائي".

قبل انطلاق فعاليات مؤتمر وارسو التقى رئيس الوزراء نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. pic.twitter.com/RGdIqYCzeE — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 14, 2019

وتابع: "يشكل المؤتمر تغييرا وإدراكا مهما لهوية العناصر، التي تهدد مستقبلنا وللأشياء، التي يتعين علينا القيام بها بغية ضمان المستقبل وإمكانيات التعاون، التي تتجاوز المجال الأمني".

وكتب في تدوينة أخرى: "الاستنتاج الرئيسي، الذي خلصت إليه، هنا في وارسو، هو ضرورة الاستمرار في ذلك، بأشكال وطرق أخرى في سبيل الغاية نفسها، وأريد أن أشكر بومبيو على قيامه بذلك لأنه أمر مهم".

مما يشكل تغييرًا وإدراكًا هامًا لهوية العناصر التي تهدد مستقبلنا وللأشياء التي يتعين علينا القيام بها بغية ضمان المستقبل وإمكانيات التعاون التي تتجاوز المجال الأمني وتمت بصلة لأي مجال من مجالات الحياة الخاصة بشعوب الشرق الأوسط. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 14, 2019

وتنظم أمريكا وبولندا، مؤتمرا دوليا، في العاصمة البولندية، وارسو، انطلقت أعماله الأربعاء، ويستمر على مدى عامين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، في تصريحات سابقة إن إقامة مؤتمر وارسو" يهدف لمناهضة السياسات الإيرانية في الشرق الأوسط، وتحضره دول عدة من العالم.

وقد حدث ذلك هنا في وارسو فالاستنتاج الرئيسي الذي أخلص إليه هو ضرورة الاستمرار في ذلك بأشكال وطرق أخرى في سبيل الغاية نفسها. فأريد أن أشكرك سيادة وزير الخارجية بومبيو على قيامك بذلك فهذا هو أمر مهم. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 14, 2019

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن عشرات الدول، بينها دول عربية مثل البحرين، والسعودية، والمغرب، والإمارات، بالتوازي مع حضور عدد من الدول الأوروبية بمستوى تمثيلي أدنى من وزير خارجيتها للمشاركة في أعمال المؤتمر.