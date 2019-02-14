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15:24 14 فبراير/ شباط 2019
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    أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا

    رئيس وزراء إثيوبيا: جيشنا مصدر قلق لأعدائنا

    © REUTERS / TIKSA NEGERI
    العالم
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    قال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، إن جيش بلاده يشكل مصدر قلق لأعدائه وفخرا لأصدقائه، وانتماؤه لوطنه، ولا يخضع لرغبات المسؤولين الحكوميين والسياسيين المنتخبين لفترة من الزمن.

    واحتفلت قوات الدفاع الإثيوبية، الخميس، بيوم قوات الدفاع الإثيوبي السابع تحت شعار: "سنحافظ على الولاء الدستوري والقاعدة العامة للحفاظ على الإصلاح المستمر" بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

    وشهد الاحتفال تقديم العديد من العروض العسكرية، بالإضافة إلى عروض للقوات الجوية الإثيوبية.

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    © REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
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    وقال أحمد الذي ارتدى الزي العسكري، مخاطبا العسكريين: "يجب أن تشعروا بالفخر لخدمتكم تحت قواتنا الوطنية، لأن قواتنا تجاوزت المشكلة الداخلية والخارجية في جميع التحديات السابقة والحالية والمستقبلية بالعزم والبطولة".

    كما أشار رئيس الوزراء إلى أن قوات الدفاع الإثيوبية كانت وما زالت مؤسسة عريقة وملتزمة في أوقات الأزمات الشديدة، موضحا أن القوات الإثيوبية أظهرت شعبيتها خلال مشاركتها في حفظ السلام في العديد من الدول.

    وقال رئيس الوزراء إنه يعمل بجد لتعزيز استخدام التكنولوجيا والأمن في مجال الأبحاث السيبرانية والفضائية.

    وشارك في الحدث كبار المسؤولين من الحكومة الفيدرالية والولائية، وقال العميد يلما مدلسا، قائد القوات الجوية إن الجيش يشهد إصلاحا سيساعد في بناء جيش قوي.

    وأكد العميد أن الجيش يقوم بإصلاحات عميقة تركز على أربع قضايا جوهرية تتماشى مع الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجارية في البلاد.

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    أخبار إثيوبيا, الجيش الإثيوبي, الحكومة الإثيوبية, رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد, إثيوبيا
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