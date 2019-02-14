تقرير يكشف زيادة الحوادث المعادية للمثلية في إسرائيل

كشف تقرير مقدم إلى رئيس الدولة الإسرائيلي، عن ارتفاع حاد في عدد الحوادث المعادية للمثلية المبلّغ عنها في عام 2018.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن التقرير أعدته منظمة الدفاع عن حقوق المثليين الإسرائيلية في إسرائيل، وقالت إن الحوادث المعادية للمثلية تحدث في البلاد بمعدل كل عشر ساعات.

© AP Photo / Felipe Dana لأول مرة وفي السر... مهرجان لأفلام عن المثلية الجنسية في تونس

وأشارت المنظمة إلى أن عام 2018 شهد قفزة بنسبة 54% في عدد حوادث ضد المثلية الجنسية التي تم الإبلاغ عنها، مقارنة بالعام السابق.

وأفادت المنظمة في تقرير الذي قدمته إلى الرئيس رؤوفين ريفلين، بأن هناك حادثة معادية للمثليين تحدث بمعدل ​​كل عشر ساعات في إسرائيل، ويتم الكشف عن منشور معاد للمثلية على وسائل التواصل الاجتماعية كل أربع دقائق.

وتابعت: "2018 حطمت الرقم القياسي لكراهية المثليين في المجتمع الاسرائيلي".

وذكر التقرير أن 25% من الشكاوى، بما في ذلك العنف، خطاب الكراهية، التمييز، والمضايقة، كانت حوادث التي وقعت في الأماكن العامة، و22% منها حدثت عبر الإنترنت أو في وسائل الإعلام، 15% في المنزل أو داخل الأسرة، و13% في مكان العمل.