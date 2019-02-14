روحاني: هدف روسيا وتركيا وإيران هو محاربة الإرهاب وخفض التوتر في سوريا

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن الهدف المشترك لروسيا وتركيا وإيران هو محاربة الإرهاب وخفض التوتر في سوريا.

موسكو — سبوتنيك. واتهم الرئيس الإيراني الولايات المتحدة بمواصلة "دعم الإرهابيين في العراق وسوريا".

© REUTERS / HANDOUT سوريا: التفجير في إيران يؤكد الترابط بين الإرهاب التكفيري وقوى الهيمنة بقيادة أمريكا

كما استنكر الهجمات الإسرائيلية ضد مواقع سورية ووصفها بأنها متهورة.

من جانبه قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خلال الاجتماع الثلاثي مع الرئيس الإيراني والتركي، إنه لا يمكن السكوت عن تواجد الإرهابيين في إدلب السورية، ومن الضروري النظر في خطوات للقضاء عليهم.

وقال بوتين خلال لقائه مع رئيسي تركيا وإيران في سوتشي "حاليا، في جميع أنحاء سوريا تقريبا يتم الالتزام بنظام وقف الأعمال العدائية وبالتالي ينخفض مستوى العنف. وهذه، بالطبع، هي نتيجة إيجابية لعملنا المشترك".

ويذكر أن قمة رؤساء الدول الضامنة للتسوية السلمية في سوريا (روسيا وتركيا وإيران) تعقد اليوم في منتجع سوتشي بروسيا للمرة الرابعة، لبحث الخطوات المشتركة لتحقيق تسوية مستدامة للوضع في سوريا.

وتعمل روسيا إلى جانب شريكيها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا (تركيا وإيران)، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في البلاد.