روحاني: إيران مستعدة للتوسط لإعادة العلاقات التركية السورية

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن إيران مستعدة للتوسط من أجل إعادة العلاقات التركية السورية.

سوتشي — سبوتنيك. وقال روحاني للصحفيين: "إيران وبمساعدة روسيا مستعدة للتوسط لإعادة العلاقات التركية السورية".

وكان الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أكد أن بلاده تتواصل مع سوريا على المستوى الاستخباراتي، وتحدث عن شرعية الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال كالين في مؤتمر صحفي، يوم الاثنين 4 فبراير/شباط "موقفنا حيال النظام السوري واضح والأسد فقد شرعيته بالنسبة لنا وهو غير قادر على الحفاظ على وحدة التراب السوري".

وأكد كالين "تواصل أجهزة الاستخبارات السورية والتركية لا يعني الاعتراف بشرعية الأسد".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال يوم الأحد 3 فبراير/شباط، إن بلاده تواصل الاتصال، على مستوى منخفض، مع الحكومة السورية حتى على الرغم من دعم أنقرة لمسلحي المعارضة الذين يحاربون منذ سنوات لإسقاط الرئيس بشار الأسد.