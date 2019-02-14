جدل في بريطانيا بعد وصف تشرشل بـ"الشرير"

أثار وصف عضو "حزب العمال" جون مكدونيل، عضو البرلمان، ومستشار حكومة الظل، في المملكة المتحدة، وصفه لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل بأنه كان "شريرا"، جدلا واسعا.

جاء وصف مكدونيل، خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع موقع "بوليتيكو"، عندما سئل عن الطريقة التي تعامل بها تشرشل مع عمال المناجم في ويلز أثناء توليه منصب وزير الداخلية في عام 1910، حيث قرر إرسال قوات دعم الشرطة بهدف قمع أعمال الشغب في تونباندي.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE ترامب يرفض زيارة مقبرة للجنود الأمريكيين... وحفيد تشرشل يرد

وسئل مكدونيل: "هل ترى تشرشل بطلا أم شريرا؟"، فرد قائلا: "شريرا".

وأوضح: "لقد أرسل 200 من الضباط مع قوات من الشرطة لضرب عمال المناجم بإحدى القرى البريطانية".

ومن جانبه قال النائب السير نيكولاس سواميس، حفيد رئيس الوزراء المحافظ السابق، لصحيفة ديلي تلغراف: "بصراحة إنه شيء أحمق وغبي جدا مثل هذا القول، بالتأكيد قال ذلك لكسب الدعاية".

Look who takes pride of place on my mantelpiece in Dudley: a real British hero, the greatest ever Briton, the man who motivated Britain to defeat the Nazis and fight not just for our liberty but the world’s freedom too. pic.twitter.com/UEFCc7QWwv — Ian Austin (@IanAustinMP) February 13, 2019

​وتابع "أعتقد أن سمعة جدي يمكن أن تصمد أمام أي اعتداء علني.. مثل هذا الكلام لا يهز العالم".

Those who say Churchill was a villain after his actions in Tonypandy during 1910/11 were right. #Rhondda — LeanneWood 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@LeanneWood) February 14, 2019

​وفي ذات السياق، قال النائب العمالي إيان أوستن كلام مكدونيل، عبر حسابه بموقع "تويتر"، برفقة صورة لتمثال صغير لتشرشل يحتفظ به في البيت، "إنه بطل حقيقي يحتل مكان الصدارة، فهو الرجل الذي حفز بريطانيا على هزيمة النازيين، وقاتل ليس من أجل حريتنا فحسب بل من أجل العدالة في كل العالم".

As MP for the Rhondda I agree with @johnmcdonnellMP on Tonypandy. The Rhondda was the only seat where Churchill was never welcome. He was wrong about India, too, but without his leadership and ability to reach out to Labour in 1940 we wd never have fought and defeated fascism. — Chris Bryant (@RhonddaBryant) February 14, 2019

​يشار إلى أن استطلاع أجري عام 2002 وصف ونستون تشرشل بأنه "أعظم بريطاني على مر العصور"، لأنه أبرز القادة السياسيين البريطانيين على الساحة السياسية خلال حروب القرن العشرين، وهو رئيس الوزراء الوحيد الذي حصل على جائزة نوبل في الأدب، وفقا للاستطلاع.

Winston Churchill saved this country and the whole of Europe from a barbaric fascist and racist tyranny and our debt to him is incalculable 1/2 — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 14, 2019

​وقال بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني السابق ردا على مكدونيل، أن "ونستون تشرشل أنقذ هذا البلد وأوروبا بأسرها من طغيان فاشسي عنصري، وديننا له لا يمكن حسابه".