إسرائيل تعلن حدثا هو الأول من نوعه منذ "مقتل نتنياهو"

حطت طائرة إسرائيلية في المطار الذي جرت فيه إحدى أهم العمليات بتاريخ الجيش الإسرائيلي، في يوليو/ تموز 1976.

صرحت شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" أن رحلة شركة "سان دور" بالطائرة بوينغ 777 التي استغرقت 5:15 ساعة وعلى متنها 12 من أفراد الطاقم الإسرائيلي هبطت في مطار عنتيبي في أوغندا، وفقا لموقع قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية.

فمنذ عام 1976 لم تهبط أية رحلة ركاب إسرائيلية في المطار المذكور، منذ العملية التي أطلق عليها "عملية عنتيي"، التي نجح خلالها الجيش الإسرائيلي في تحرير جميع مختطفي الرحلة 139 لشركة الطيران الفرنسية "آير فرانس".

وذكرت شركة "إل عال" أن "الطاقم التقط صورة له وخلفه برج المراقبة الذي سيطرت عليه الوحدة الإسرائيلية خلال عمليتهم العسكرية ويظهر عليه علامات الرصاص التي أطلقت في حينه".

وشارك في العملية العسكرية قوات خاصة للجيش الإسرائيلي بهدف إنقاذ 105 من ركاب طائرة "آير فرانس" التي انطلقت في رحلة من مطار بن غوريون إلى باريس.

ونفذ العملية مهاجمون فلسطينيون وألمانيون اختطفوا الطائرة حين حطت في العاصمة اليونانية أثينا للتزود بالوقود، لكن في نهاية الأمر وصلت إلى "مطار عنتيبي" في أوغندا.

ونجحت القوات الخاصة الإسرائيلية بإنقاذ جميع ركاب الطائرة وفي العملية نفسها قتل قائد الوحدة الخاصة الجنرال يوني نتنياهو، الشقيق الأكبر لرئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفي أعقاب ذلك أطلق اسمه على العملية.