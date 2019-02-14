بيع السيارة التي وقع عليها بوتين في حفل الزفاف في النمسا بمزاد علني

بيعت السيارة المكشوفة من نوع "فولكس واغن" بيضاء اللون، التي وقع عليها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أثناء حفل زفاف وزيرة الخارجية النمساوية، كارين كنايسل، في مزاد بقيمة 20 ألف يورو.

ووفقا لصحيفة "Kurier"، فقد تم بيع السيارة، والتي قام بالتوقيع عليها العديد من المشاهير، خلال حملة خيرية "Licht ins Dunkel"، التي نظمتها قناة "ORF". حيث قامت كارين بالتبرع بالسيارة إلى مؤسسة خيرية بعد حفل الزفاف.

ويشار إلى أن السيارة كانت من بين أغلى ثلاثة أشياء بيعت في المزاد. حيث احتل المركز الأول، صفحة إعلانية في صحيفة "Kurier" وقد تم بيعها مقابل 27 ألف يورو. وجاء في المرتبة الثانية، الخروج مع رئيس بلدية فيينا والعشاء معه لثمانية أشخاص مقابل 22 ألف يورو. وجاء في المركز الثالث سيارة الزفاف بقيمة 20 ألف يورو.

ويشار إلى أن حفل زفاف وزيرة الخارجية النمساوية أقيم في 18 أغسطس من العام الماضي. حيث قضى بوتين ساعة في الاحتفال، وخلال هذا الوقت، حضر مراسم الزواج، ورقص مع الوزيرة، وقدم الهدايا إلى العروسين، وقام بوضع توقيعه على سيارة الوزيرة وزوجها.