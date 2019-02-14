بعد اجتماعه مع العرب... تغريدة تثير ضجة كبرى قبل حذفها وتوضيح قصد نتنياهو

أدت ترجمة أقوال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أثناء مؤتمر وارسو للسلام والأمن في الشرق الأوسط، إلى الإنجليزية، إلى انطباع أنه ينوي تجنيد ائتلاف لشن حرب عسكرية ضد إيران، في حين أنه قصد النضال ضد الجمهورية الإسلامية، بحسب صحيفة "المصدر" المقربة من الخارجية الإسرائيلية.

Now deleted tweet from Benjamin Netanyahu’s account boasting about a meeting “to advance the common interest of war with Iran.” pic.twitter.com/6NcsehKfsU — Liam O'Hare (@Liam_O_Hare) February 13, 2019

قال نتنياهو أمس الأربعاء بالعبرية في لقاء له مع 60 ممثلا عربيا وآخرين "إن اللقاء في الواقع هو لقاء مع ممثلين عن دول عربية رائدة، يتعاونون مع إسرائيل لدفع المصالح المشتركة للحرب ضد إيران".

ذكر مكتب رئيس الحكومة الذي ترجم حرفيا أقوال نتنياهو إلى الإنجليزية في صفحته على تويتر كلمة (war‏‎) فأدى إلى أن تُفهم أقواله وكأن إسرائيل تسعى إلى تجنيد ائتلاف للعمل عسكريا ضد إيران. لقد ذكر نتنياهو باللغة العبرية كلمة حرب بمعنى النضال.

وقد تطرق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى التغريدة مغردا: "كنا نعرف دائما طموحات نتنياهو. يعرف العالم الآن وكل من يشارك في مهزلة وارسو هذه الحقيقة الآن".

It wasn’t a misquote — Netanyahu openly speaking about a war against Iran.https://t.co/6MJonRMzJF — Liam O'Hare (@Liam_O_Hare) February 13, 2019

بعد مرور ساعتين فقط، أدرك مكتب رئيس الحكومة الخطأ المحرج، لهذا أجرى تعديلات على التغريدة بحيث أصبحت مكتوبة وفق ما قصده نتنياهو. لهذا تم حذف كلمة (war) واستبدالها بكلمة (combating) بمعنى المكافحة والنضال.

ليعلن في ما بعد الصحفي ليام أوهير على صفحته على "تويتر" أنه تم حذف التغريدة التي سجلها نتنياهو قائلا "الآن حذفت تغريدة من رواية بنيامين نتنياهو وهي تتفاخر باجتماع "لتعزيز المصلحة المشتركة للحرب مع إيران"، وأكد في أخرى "لم يكن هذا خطأ في التعبير، نتنياهو يتحدث علانية عن حرب ضد إيران".

ونشرت الحكومة الإسرائيلية شريط فيديو باللغة العبرية على فيسبوك وتويتر، وفي الشريط يستخدم نتنياهو كلمة "milchama"، التي تترجم حرفيا بـ"الحرب"، ولكن يمكن أيضا استخدامها بشكل مجازي للإشارة إلى "القتال" أو "المعركة".