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    الذكرى الـ 40 على الثورة الإسلامية الإيرانية، اسقطا نظام الشاه في 1979، مسيرات في طهران، إيران 11 فبراير/ شباط 2019

    تزامنا مع تصريحات عن مواجهة... دعوة إيرانية رسمية إلى دول الجوار

    © AFP 2018 / Atta Kenare
    العالم
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    أشاد السفير الإيراني لدى الكويت، محمد إيراني، بالصلات التاريخية والجغرافية والاجتماعية التي تربط إيران والكويت منذ قرون.

    وأوضح إيراني خلال احتفال السفارة بالذكرى الأربعين للثورة الإيرانية، أن مسيرة هذه العلاقات تزداد رسوخا بفضل القيادة الحكيمة في البلدين الجارين، لاسيما دور الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد، في لم الشمل وتعزيز الوفاق الإقليمي الأمر الذي أدى إلى رفعة واعتلاء مكانة الكويت على المستوى الإقليمي والدولي، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

    وأضاف "يحتفل شعبنا هذه الأيام بذكرى مرور أربعين عاما على انتصار الثورة الإسلامية واليوم الوطني الإيراني، تلك الغرسة اليافعة التي تحولت اليوم إلى شجرة عملاقة مثمرة على الرغم من كل المنغصات والعقوبات وظروف الحصار".

    رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
    © AP Photo / Dan Balilty, Pool
    نتنياهو يكشف عن لقاء مرتقب مع وفد السعودية في مؤتمر "وارسو"

    واعتبر أن "معظم الإنجازات النووية السلمية والفضائية وبناء السفن العملاقة العابرة للمحيطات والمحركات النفاثة تتم بفضل سواعد شبابنا المبدعين وفي خضم ظروف المقاطعة والحصار والضغوطات اليومية".

    "كل هذا يؤكد النمو الاقتصادي من خلال الابتعاد عن الاقتصاد أحادي الدخل المعتمد على النفط، ودعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، حيث أصبحت إيران في المرتبة المتفوقة في سلم الاقتصادات العالمية المؤثرة".

    وشدد على أن تعزيز العلاقات الأخوية البناءة مع كل الدول المتطلعة للحرية والاستقلال، ولا سيما دول الجوار من أهم أولويات السياسة الخارجية الإيرانية.

    وشدد على أن بلاده "على يقين بأن دول المنطقة تملك القدرة على توفير الأمن والاستقرار من خلال التعاون والتعاضد دون الاستقواء بالقوى الأجنبية فلا يمكن استيراد الأمن من خارج المنطقة ومن هذا المنطلق ندعو دول المنطقة إلى تعاون إقليمي شامل يضمن أمنها ورخاء ومستقبل شعوبها، وان وجود أي خلافات محتملة يمكن حلها بالتفاهم والحوار".

    ويتزامن ذلك مع انعقاد مؤتمر وارسو، الذي يشارك فيه ممثلون عن عشرات الدول، بينها دول عربية مثل البحرين، والسعودية، والمغرب، والإمارات، بالتوازي مع حضور عدد من الدول الأوروبية بمستوى تمثيلي أدنى من وزير خارجيتها للمشاركة في أعمال المؤتمر.

    وعلى هامش ذلك المؤتمر، صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط بدون مواجهة ايران، خلال لقائه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

    وبدوره شكر نتنياهو الوزير الأمريكي، وقال إن هذه هي نقطة تحول تأريخية حيث يجتمع في غرفة واحدة ستون وزير خارجية ومندوبا بينهم رئيس وزراء إسرائيلي ووزراء خارجية دول عربية قيادية، يقفون معا ويتحدثون بشدة وبوضوح نادر ضد تهديدات النظام الإيراني.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    مؤتمر وارسو, الحكومة الإيرانية, وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو, أمريكا, إيران, إسرائيل
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