ترامب ينفق 50 ألف دولار على رياضة "الغولف"

دشن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غرفة محاكاة في البيت الأبيض، لممارسة رياضته المفضلة، الغولف، مما يتيح له المشاركة في منافسات افتراضية عالمية عن طريق ضرب الكرة في شاشة فيديو كبيرة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، مساء أمس، الأربعاء، أن نظام المحاكاة الجديد في البيت الأبيض، حل محل آخر قديم، أقل تطورا، كان بنفس الغرفة في عهد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما.

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ونقلت الصحيفة الأمريكية على لسان مسؤول في البيت الأبيض، أن الغرفة الجديدة كلفت ترامب 50 ألف دولار، وتم تجهيزها خلال الأسابيع القليلة الماضية، في مقر إقامته الشخصية بالمقر الرئاسي.

وأكدت الصحيفة على لسان المسؤول أن ترامب دفع ثمن تطوير الغرفة الجديدة ونظام المحاكاة المتطور، من حسابه الخاص.

ويقول مساعدو ترامب إنه غالبا ما يقضي وقتا طويلا من يومه، دون اجتماعات رسمية، ويخصصها لمشاهدة التلفزيون والتغريد، وعقد اجتماعات مرتجلة وإجراء مكالمات هاتفية.

ويمتلك ترامب عددا من أندية الغولف داخل الولايات المتحدة وخارجها.