روحاني: نقل "داعش" من سوريا إلى أفغانستان خطر على آسيا الوسطى والعالم

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الخميس، أن نقل مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) من سوريا إلى أفغانستان قد يزعزع استقرار منطقة آسيا الوسطى والعالم.

سوتشي — سبوتنيك. قال روحاني عقب لقائه مع رئيسي روسيا وتركيا في قمة سوتشي "نحن قلقون للغاية من إمكانية نقل جزء من داعش إلى أفغانستان، هذا قد يكون أمرا خطيرا للغاية على منطقة آسيا الوسطى والعالم أيضا".

© Sputnik . Mikhael Klimentyev روحاني: هدف روسيا وتركيا وإيران هو محاربة الإرهاب وخفض التوتر في سوريا

كما أكد الرئيس الإيراني، على ضرورة تحرير إدلب وسوريا بشكل كامل من الإرهابيين.

وقال "في اجتماع اليوم بين رؤساء الدول الثلاث، والذي كان مفيداً وصريحاً للغاية، ناقشنا الحاجة إلى مواصلة الحرب ضد الإرهاب في المناطق المتبقية، بما في ذلك إدلب. لقد أكدنا هذه المسألة. الجميع وافق على أن خفض التوتر ووجود قوات الدول الضامنة قائم على أساس مؤقت. إدلب جزء من الدولة السورية، من الضروري القيام بتطهيرها من الإرهابيين، تحت أي مسمى كانوا يجب أن يغادروا البلاد".

هذا وعقد رؤساء الدول الثلاث الضامنة للتسوية السلمية في سوريا (روسيا وتركيا وإيران) اليوم قمتهم الرابعة منذ تشرين الثاني / نوفمبر 2017 بمنتجع سوتشي في روسيا تناولت الخطوات المشتركة لتحقيق تسوية مستدامة للوضع في سوريا وإطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية.