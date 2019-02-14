تصويت رمزي في العموم البريطاني حول "بريكست"

خسرت رئيسة الوزراء البريطانية في تصويت رمزي جرى في البرلمان بشأن استراتيجيتها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

© Sputnik . Justin Griffiths-Williams وزراء بريطانيون يجرون محادثات سرية لتأجيل "بريكست" 8 أسابيع

تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لخسارة في نتائج تصويت رمزي أجري في مجلس العموم حول استراتيجيتها بشأن خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس 14 شباط/ فبرابر، الأمر الذي أضعف من قوتها التفاوضية في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لضمان حصولها على التغييرات في الاتفاق مع الأوربيين. بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وصوت أعضاء البرلمان بأغلبية 303 أصوات مقابل 258 صوتا رافضين بذلك طلبا بإعادة التأكيد على دعم خطة ماي للحصول على تعديلات على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن العديد من الأعضاء المؤيدين لـ"بريكست" في حزبها المحافظ، امتنعوا عن التصويت خوفا من أن يلحق الضعف موقف ماي في حال عدم الخروج من الاتحاد.

ويعتقد وزراء في الحكومة البريطانية، أن رئيسة الوزراء ماي، تستعد للاستقالة من منصبها هذا الصيف.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الوزراء توصلوا إلى هذا الاستنتاج من "تلميحات قدمتها لهم تيريزا ماي شخصيا".

ورفض المشرعون البريطانيون في يناير/ كانون الثاني خطة ماي الأصلية للخروج من الاتحاد الأوروبي والتي حددت شروط مغادرة البلاد للاتحاد.

وصوت النواب لصالح مطالبة ماي بالسعي لإدخال تعديلات على الخطة. ومن المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 من مارس/ آذار.