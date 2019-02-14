وكالة: نتنياهو يدعو إلى عمل عربي إسرائيلي مشترك ضد إيران

دعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عمل عربي إسرائيلي مشترك ضد إيران بهدف إسقاط الحكومة في طهران.

وبحسب موقع "إن بي سي نيوز" فقد أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دهشة الإيرانيين وحتى البيت الأبيض يوم أمس الأربعاء بدعوته لعمل إسرائيلي — عربي ضد الحكومة في طهران، الأمر الذي ترجمه مكتبه على أنه حث على "الحرب مع إيران".

© REUTERS / Sebastian Scheiner نتنياهو: إذا حاولت إيران تدمير تل أبيب وحيفا فسيكون آخر يوم تحتفل فيه بالثورة

ورغم أن المسؤولين الإسرائيليين حاولوا تخفيف الإشارة عن طريق تغيير الترجمة الإنجليزية، فمن المرجح أن يعزز التعليق الاستفزازي فكرة أن إسرائيل وجيرانها العرب الخليجيين والولايات المتحدة مهتمون باستخدام العمل العسكري للإطاحة بالحكومة الإيرانية.

يأتي ذلك في لحظة حساسة للغاية، حيث تستخدم إدارة ترامب قمة منظمة من قبل الولايات المتحدة في وارسو والذكرى الأربعين في هذا الأسبوع للثورة الإيرانية لمحاولة حشد العالم ضد الحكومة في طهران.

وشدد نتنياهو في شريط فيديو قصير مسجل على هامش القمة على أهمية ظهور المسؤولين الإسرائيليين والعرب في نفس المكان، مشيرا إلى أن القمة "ليست سرا".

وقال نتنياهو "هذا اجتماع مفتوح مع ممثلي الدول العربية الرائدة التي تجلس مع اسرائيل من أجل تعزيز المصلحة المشتركة في الحرب ضد إيران".

نشرت الحكومة الإسرائيلية شريط فيديو باللغة العبرية على فيسبوك وتويتر. وفي شريط الفيديو ، يستخدم نتنياهو كلمة "milchama" ، التي تُترجم حرفيًا إلى "الحرب"، ولكن يمكن أيضًا استخدامها بشكل مجازي للإشارة إلى "القتال" أو "المعركة".

© REUTERS / RONEN ZVULUN بعد اجتماعه مع العرب... تغريدة تثير ضجة كبرى قبل حذفها وتوضيح قصد نتنياهو

كما قام مكتب نتنياهو بتغريد تصريحاته على حسابه على تويتر باللغة الإنجليزية، واستخدم كلمة "الحرب". بعد ذلك بوقت قصير، وبينما انتشرت تعليقات نتنياهو حول العالم، حذفت التغريدة وحلت محلها كلمة أخرى غيرتها من "الحرب مع إيران" إلى "محاربة إيران".

ولكن "لم يتم حذف الفيديو الأصلي لتعليقات نتنياهو من حسابه على تويتر باللغة العبرية".

سارعت الحكومة الأمريكية إلى التواصل مع المسؤولين الإسرائيليين لطلب توضيح. وقال مسؤول أمريكي كبير يسافر مع نائب الرئيس مايك بينس، الذي يحضر القمة في وارسو، إن مسؤولين إسرائيليين كبار قالوا للولايات المتحدة إنها مسألة ترجمة سيئة.