أوباما يتغزل بزوجته بمناسبة عيد الحب

احتفل الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، بعيد الحب على طريقته الخاصة فقام بمغازلة زوجته بمناسبة هذا اليوم.

وغرد أوباما عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا "عيد حب سعيد لزوجتي ميشيل أوباما الذكية والجميلة والأولى والوحيدة".

Happy Valentine’s Day to the extraordinarily smart, beautiful, funny, one and only @MichelleObama. It’s true; she does get down to Motown. pic.twitter.com/uypbZsEiqB — Barack Obama (@BarackObama) February 14, 2019

في المقابل قامت ميشيل بالرد على زوجها، عبر نشرها لصورة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" تظهر هي وزوجها وابنتاهما وعلقت على الصورة قائلة "محظوظة بوجود أحبائي الثلاثة معي في كل هذه السنوات".

So lucky to call these three my valentines for all these years. 💕 pic.twitter.com/165TPtwft2 — Michelle Obama (@MichelleObama) February 14, 2019

ونالت تغريدة باراك أوباما إعجاب عدد كبير من مستخدمي الموقع، حيث حصدت أكثر من 87 ألف إعجاب وأكثر من 9 آلاف مشاركة.