زاخاروفا حول مشروع قانون العقوبات الأمريكي ضد موسكو: إحدى أدوات الضغط المتبقية لسلطات واشنطن

موسكو — سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في مقابلة مع "آر تي في آي": "نرى الأن على طاولة المؤسسة السياسية الأمريكية لم يبق في الوقت الحالي سوى مورد واحد؛ العقوبات الأحادية".
يذكر أن مشروع قانون "حماية الأمن الأمريكي من عدوان الكرملين" أعده الديمقراطيون روبرت مينينديز وبين كاردين وجين شاهين والجمهوريون كوري غاردنر وليندسي غراهام وجون ماكين.
ويبرر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي فرض عقوبات جديدة ضد روسيا ردا على ما وصفوه بأنه "المحاولات المستمرة للتدخل في الانتخابات الأمريكية" و"أعمال" موسكو في سوريا وأوكرانيا.
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