زاخاروفا حول مشروع قانون العقوبات الأمريكي ضد موسكو: إحدى أدوات الضغط المتبقية لسلطات واشنطن

صرحت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تعليقها على مشروع قانون العقوبات الأمريكي المعروف باسم "حماية الأمن الأمريكي من عدوان الكرملين" أن العقوبات واحدة من أدوات الضغط القليلة المتبقية للسلطات في واشنطن.

موسكو — سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في مقابلة مع "آر تي في آي": "نرى الأن على طاولة المؤسسة السياسية الأمريكية لم يبق في الوقت الحالي سوى مورد واحد؛ العقوبات الأحادية".

© AP Photo / Fernando Llano فنزويلا تتجه للهند لتصدير النفط بعد العقوبات الأمريكية

وأشارت إلى أن "المورد الثاني هو المرحلة المسلحة النشطة للغزو، لكن يبدو هذا يحتفظون به في الحالات البالغة لحل بعض النزاعات الإقليمية وغيرها، على الرغم من أن هذه الأمثلة ليست قليلة".

يذكر أن مشروع قانون "حماية الأمن الأمريكي من عدوان الكرملين" أعده الديمقراطيون روبرت مينينديز وبين كاردين وجين شاهين والجمهوريون كوري غاردنر وليندسي غراهام وجون ماكين.

ويبرر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي فرض عقوبات جديدة ضد روسيا ردا على ما وصفوه بأنه "المحاولات المستمرة للتدخل في الانتخابات الأمريكية" و"أعمال" موسكو في سوريا وأوكرانيا.