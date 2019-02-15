باكستان تنفي صلتها بالهجوم الإرهابي الذي وقع بإقليم جامو وكشمير في الهند

موسكو — سبوتنيك. وقالت وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية في بيان على موقعها الإلكتروني "نرفض بشدة أي تلميح من قبل عناصر في الحكومة والدوائر الإعلامية الهندية يسعى إلى ربط الهجوم بدولة باكستان دون تحقيقات".
40+ Indian paramilitary killed in a bombing in Kashmir.— ian bremmer (@ianbremmer) February 14, 2019
One of the deadliest attacks on security forces in the region in years. pic.twitter.com/xivEO4SbiJ
وصدم مهاجم انتحاري بسيارة ملغومة حافلة تقل عناصر من الشرطة الهندية اليوم فقتل 44 منهم في أسوأ هجوم منذ عقود على قوات الأمن في الإقليم المتنازع عليه، فيما أثار التوتر مع باكستان.
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