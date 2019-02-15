مجلس النواب الأمريكي يقر قانون الميزانية لتجنب إغلاق حكومي آخر

أقر مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي عقب مجلس الشيوخ، قانونا حول ميزانية عدد من الوزارات وأمن الحدود، وتم إرسال الوثيقة للرئيس ترامب للتوقيع عليها، وفقا لنتائج التصويت.

واشنطن — سبوتنيك. هذا وفي وقت سابق اعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي قانون الميزانية.

© REUTERS / JOSHUA ROBERTS البيت الأبيض: ترامب يوقع على قانون الموازنة ويعلن حالة الطوارئ لتمويل أمن الحدود

ويجب على ترامب أن يوقع على الميزانية قبل نهاية يوم الجمعة لتجنب إغلاق حكومي آخر يعلق بعمل بعض الوزارات والإدارات.

هذا وفي وقت سابق أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، سيوقع على الميزانية التي وافق عليها الحزبيين في الكونغرس، فضلا عن إعلانه حالة طوارئ وطنية لمحاولة الحصول على تمويل للجدار الحدودي الذي وعد ببنائه على الحدود مع المكسيك.

قطاعات كبيرة من الحكومة الاتحادية أغلقت في 22 ديسمبر/ كانون الأول، بعدما وصل المشرعون والرئيس إلى طريق مسدود بشأن مطالب ترامب بناء جدار لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أمريكا.

ويطالب ترامب بأن أي تمويل لاستمرار عمل الحكومة الاتحادية، لا بد وأن يشمل أيضا 5.6 مليار دولار للبدء في بناء جدار كلفته 23 مليار دولار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.