مجلس النواب الأمريكي يقر قانون الميزانية لتجنب إغلاق حكومي آخر

واشنطن — سبوتنيك. هذا وفي وقت سابق اعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي قانون الميزانية.
هذا وفي وقت سابق أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، سيوقع على الميزانية التي وافق عليها الحزبيين في الكونغرس، فضلا عن إعلانه حالة طوارئ وطنية لمحاولة الحصول على تمويل للجدار الحدودي الذي وعد ببنائه على الحدود مع المكسيك.
قطاعات كبيرة من الحكومة الاتحادية أغلقت في 22 ديسمبر/ كانون الأول، بعدما وصل المشرعون والرئيس إلى طريق مسدود بشأن مطالب ترامب بناء جدار لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أمريكا.
ويطالب ترامب بأن أي تمويل لاستمرار عمل الحكومة الاتحادية، لا بد وأن يشمل أيضا 5.6 مليار دولار للبدء في بناء جدار كلفته 23 مليار دولار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.
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