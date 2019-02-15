نيبينزيا: الغرب يتجاهل نتائج الأدلة المفبركة للهجوم الكيميائي في دوما السورية

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الدول الغربية ستتجاهل النتائج التي تم التوصل إليها مؤخرا بشأن تمثيلية "الهجوم الكيميائي" المزعوم في دوما السورية بسبب الأيديولوجيا المناهضة لدمشق في هذه الدول .

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال نيبينزيا، يوم الخميس: "قلنا منذ فترة طويلة بأن كل هذه "الهجمات الكيميائية" مفبركة، وكل هذا يستخدم لتبرير الأعمال العسكرية غير الشرعية ضد الحكومة السورية، وهذا دليل جديد يؤكد ما كنا نقوله… أعتقد أن زملاءنا الغربيين لن يهتموا بها وسيتجاهلونها بسبب أيديولوجيتهم المناهضة لدمشق، وكل ما لا يتماشى مع هذه الأيديولوجية سوف يتجاهلونها".

© AP Photo / نائب في البرلمان السوري: فبركة الهجمات الكيميائية له تبعات قانونية

وأعلن المنتج في قناة "بي بي سي" ريام دالاتي، أنه "بعد التحقيقات التي استمرت ستة أشهر، أستطيع التأكيد وبدون شك، أن المشهد الذي تم تصويره في المستشفى في دوما كان منظما، ولم تسقط ضحايا في المستشفى".

يذكر أن وسائل إعلام غربية كانت قد نقلت، مطلع نيسان /أبريل، عن "الجمعية الطبية السورية الأمريكية" و"الخوذ البيضاء"، إعلانهما في بيان مشترك عن مقتل 49 شخصا جراء "استخدام القوات الحكومية سلاحا كيميائيا في مدينة دوما، في غوطة دمشق الشرقية".

بينما أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن ممثلي المركز زاروا مستشفى في دوما، حيث زُعم حدوث هجوم كيميائي، والتقوا مع الأطباء والموظفين، مؤكدا أن الأطباء السوريين في دوما نفوا وصول مرضى بأعراض تسمم كيميائي.

وبعد الهجوم الكيميائي المفبرك في مدينة دوما، قامت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بتوجيه ضربة صاروخية على أهداف في سوريا، دون انتظار تحقيق خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

واتهمت الدول الثلاث دمشق بتنظيم هذه الهجوم، على الرغم من عدم وجود دليل على ذلك. واستندت جميع الاستنتاجات إلى مقاطع فيديو نشرتها موارد المعارضة المسلحة على الإنترنت.