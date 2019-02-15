بإعلان حالة الطوارئ في أمريكا.... على ماذا يعول ترامب

بعد أن صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع القانون حول التمويل الحكومي، الذي ينص على تخصيص أموال لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك، وأقر مجلس النواب في الكونغرس القانون.

واشنطن- سبوتنيك. يتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفضل إعلان حالة الطوارئ الوطنية في البلاد، الحصول على حوالي 8 مليارات دولار إضافية لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك، وفقا لقناة "فوكس نيوز"، نقلا عن السلطات العليا.

© Sputnik . ترامب يغرق البلاد في ديون حكومية لا نهاية لها

ويجب على ترامب أن يوقع على الميزانية قبل نهاية يوم الجمعة، لتجنب إغلاق حكومي آخر يعلق عمل بعض الوزارات والإدارات.

فضلا عن ذلك أعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيوقع على الميزانية التي وافق عليها الحزبان في الكونغرس، وإعلان حالة طوارئ وطنية لمحاولة الحصول على تمويل للجدار الحدودي الذي وعد ببنائه على الحدود مع المكسيك.

ويطالب دونالد ترامب بتوفير اعتمادات مالية في الميزانية الفيدرالية تصل إلى 5.7 مليارات دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، ويرفض الديمقراطيون هذا الأمر.

ووعد ترامب ببناء جدار حدودي مع المكسيك، خلال حملته الانتخابية، وخاض مواجهات ساخنة مع الديمقراطيين منذ توليه السلطة عام 2016، وتسبب هذا الأمر في إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية استمر 35 يوما.