غورباتشوف يكشف عن دور الاتصالات مع أمريكا وإيران في سحب القوات من أفغانستان

أعلن الرئيس السوفييتي السابق ميخائيل غورباتشوف أن المفاوضات مع جميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة وإيران وباكستان، ساعدت على انسحاب القوات السوفييتية من أفغانستان بطريقة منظمة وبأقل الخسائر في الوقت المناسب.

وقال غورباتشوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" بمناسبة الذكرى الثلاثين لانسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان: "من خلال الجهود المشتركة، بما في ذلك بفضل المفاوضات التي أجريناها مع جميع الأطراف — الولايات المتحدة وإيران وباكستان ودول أخرى- تمكنا من تنفيذ انسحاب القوات (السوفييتية) بطريقة منظمة وبسيطة، ووضعنا نهاية لهذا الفصل الحزين".

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وفي عام 1979، وبناء على طلب من حكومة أفغانستان لتقديم المساعدة العسكرية، قررت قيادة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية نشر القوات عسكرية هناك، وبلغ مجموع الجنود في أفغانستان حوالي 620 ألف جندي.

وأكمل الاتحاد السوفياتي، في 15 فبراير/ شباط 1989، سحب قواته العسكرية من أفغانستان، ووضع نهاية للحرب الأفغانية.