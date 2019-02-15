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10:13 15 فبراير/ شباط 2019
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    الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو

    رغم التصريحات العدائية... مادورو يكشف لأول مرة عن محادثات أمريكية فنزويلية

    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    العالم
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    أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن وزير خارجيته خورخي أرياسا عقد في نيويورك اجتماعين لعدة ساعات مع مبعوث الإدارة الأمريكية الخاص لشؤون فنزويلا، إليوت أبرامز.

    مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا
    © REUTERS / BRENDAN MCDERMID
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     وقال مادورو، في حديث لوكالة "أسوشيتد برس"، إن الوزير أرياسا، دعا ممثل الولايات المتحدة للقدوم إلى فنزويلا بشكل رسمي أو سري".

    وأضاف: "إذا أراد أبرامز أن يجتمع معي، فليخبرني متى وأين وكيف، وسأكون في انتظاره".

    كما أعرب مادورو عن أمله في الاجتماع بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في المستقبل القريب لحل الأزمة الناجمة عن اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.

    وكان وزير الخارجية الفنزويلي خورخيه أرياسا أعلن، أمس الخميس، عن تشكيل مجموعة دولية بهدف حماية ميثاق الأمم المتحدة والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

    وقال الوزير الفنزويلي، للصحفيين داخل مقر الأمم المتحدة في نيويورك: "قررنا التوحد من أجل تنسيق الأعمال بهدف حماية ميثاق الأمم المتحدة وحقوق جميع الدول الأعضاء". وأضاف: "خلال الأيام القادمة سنتخذ خطوات لإطلاع المجتمع الدولي على التهديدات التي تواجهها اليوم شعوبنا، وخاصة الجمهورية البوليفارية".

    وأكد أرياسا، خلال كلمته واقفا إلى جانب ممثلي 15 من الدول المشاركة في هذا التجمع الجديد، وبينهم مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، ونظيره السوري بشار الجعفري، أن فنزويلا سترد بشكل مناسب على أي عدوان خارجي، وستدافع عن كل شبر من أراضيها وعن مجالها الجوي والمياه الإقليمية.

    وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم عدد كبيرمن الدول الأوروبية. فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى مؤخرا اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

    وعقب ذلك، أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده. كما اتهم مادورو الولايات المتحدة، بالوقوف وراء الأحداث الأخيرة، كما اتهم رئيس البرلمان خوان غوايدو بانتهاك القانون والدستور، بعد إعلان نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

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