الأطباء يحذرون ترامب

حذر أطباء البيت الأبيض، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد دخوله في مرحلة السمنة، رغم أن الفحوصات الطبية أثبتت أنه بشكل عام في صحة جيدة .

ورصدت النتائج أن الرئيس البالغ من العمر 72 عاما، وهو أكبر الرؤساء الأمريكيين سنا، وصل وزنه إلى 110.2 كيلوغرام مقارنة بالوزن الذي كان عليه في بداية 2018 وهو 108.4 كيلوغرام، ونصح الأطباء ترامب بخفض وزنه بعد دخوله في مرحلة السمنة المهددة بأمراض القلب والسرطان، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

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يذكر أنه بعد إجراء فحوصات طبية على ترامب، العام الماضي، أوصاه الدكتور روني إل جاكسون، طبيب البيت الأبيض في ذلك الوقت، بأن يقوم بتحسين نظامه الغذائي عن طريق خفض الهامبرغر وتناول السلطات، وقال الطبيب إن الرئيس "ينبغي أن يخسر ما بين 10 إلى 15 باوندات" ، لكن يبدو أن ترامب لم يتبع الخطة.

وكان طبيب البيت الأبيض، شون كونلي، قد صرح بأن ترامب "في حالة صحية جيدة جدا" عقب فحوص استمرت أربع ساعات لقياس مدى التزامه بنصائح طبيبه باتباع نظام غذائي أفضل.

ووفقا لوكالة "رويترز"، لم يعلن بيان كونلي تفاصيل محددة عن وزن ترامب أو مستويات الكوليسترول وضغط الدم لديه بعدما أخضع كونلي و11 أخصائيا الرئيس الأمريكي لعدد من الفحوص الطبية.

وقال كونلي: "على الرغم من أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على التقارير والتوصيات، يسعدني أن أعلن أن رئيس الولايات المتحدة بحالة صحية جيدة جدا وأتوقع أن يبقى كذلك خلال فترة رئاسته وبعدها".