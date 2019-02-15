بسبب لقائه مع بوتين في سوتشي... الرئيس البيلاروسي يلغي زيارة إلى ميونيخ

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية البيلاروسية، أناتولي غلاز، اليوم الجمعة، أنه تم الإعداد لزيارة الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إلى ميونيخ لحضور مؤتمر الأمن، ولكن تم إلغاء هذه الزيارة بسبب إطالة فترة مباحثاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في سوتشي.

مينسك — سبوتنيك. وجاء في تعليق المتحدث البيلاروسي: "في الواقع، تلقى رئيس جمهورية بيلاروسيا دعوة للمشاركة في مؤتمر ميونيخ الخامس والخمسين للأمن، الذي يعقد هذا العام في الفترة من 15 إلى 17 شباط/فبراير، وقد دعا منظمو المؤتمر رئيس الدولة للمشاركة في حلقة نقاش يوم 16 شباط/فبراير، حول موضوع "العلاقات بين الشرق والغرب" مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والرئيس الأوكراني بيترو بوروشنكو، ورئيس وزراء جورجيا، ماموكا باختادزه، والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، توماس غريمينغر".

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وأضاف غلاز، بأن الجانب البيلاروسي كان يستعد لزيارة لوكاشينكو إلى ميونيخ، ومع ذلك، في اللحظة الأخيرة نشأت بعض التراكمات في الوقت، سببها الحاجة إلى حل القضايا الهامة المتعلقة بالعلاقات البيلاروسية الروسية أثناء المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، ولذلك أصبحت هذه المشاركة في مؤتمر ميونيخ على مستوى رئيس جمهورية بيلاروسيا غير ممكنة.