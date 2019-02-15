السلطات الفرنسية تحقق مع ممثل الفاتيكان بتهمة الاعتداء الجنسي

فتحت النيابة العامة في باريس، اليوم الجمعة، تحقيقا بحق ممثل الفاتيكان لدى الحكومة الفرنسية بتهمة الاعتداء الجنسي.

باريس — سبوتنيك. وقالت صحيفة لوموند الفرنسية وفق معلومات حصلت عليها اليوم الجمعة إن "النيابة العامة فتحت تحقيقا في الـ24 من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي بحق السفير البابوي لويجي فنتورا الذي يشتبه بقيامه باعتداء جنسي على موظف في بلدية باريس كان استقبله في مبنى البلدية خلال احتفال".

وبحسب الصحيفة، تشتبه العدالة بقيام السفير البابوي بـ"محاولة لمس والتقرب من موظف أكثر من مرة من خلال لمس بعض أعضاء جسده".

ويشغل السفير البابوي لويجي فنتورا منصبه منذ عام 2009 وهو يلعب دور صلة الوصل بين الفاتيكان والحكومة الفرنسية.