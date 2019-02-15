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    مراسم ختام الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونغ تشانغ، كوريا الشمالية 25 فبراير/ شباط 2018

    الكوريتان تبحثان السير معا والمشاركة بفرق موحدة في أولمبياد طوكيو

    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    العالم
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    قال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الجمعة، إن كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية ترغبان في السير معا في طابور العرض خلال حفل افتتاح الألعاب الصيفية في طوكيو 2020 إضافة للمنافسة ببعض الفرق الموحدة.

    وذكرت وكالة "رويترز" أن ممثلين عن كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية التقوا مع مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان بفضل الدور الذي لعبته دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونجتشانج 2018 في تخفيف حدة التوتر بين البلدين.

    الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونغ تشانغ، كوريا الجنوبية
    © AFP 2018 / Yelim Lee
    رئيس برلمان كوريا الشمالية يزور كوريا الجنوبية لحضور الألعاب الأولمبية
    وسار البلدان معا في حفل الافتتاح في بيونجتشانج لأول مرة منذ الألعاب الشتوية في تورينو 2006. كما شاركا بفريق موحد لهوكي الجليد للسيدات.

    وأوضح باخ في بداية الاجتماع "عقب المحادثات التي أجريناها أمس يمكننا الكشف عن رغبة الطرفين الكبيرة في القيام بأمور مشتركة في الألعاب منها السير معا في طابور العرض خلال حفل الافتتاح والمنافسة ببعض الفرق الموحدة في رياضات مختلفة".

    وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إن البلدين طلبا رسميا المشاركة بفرق موحدة في تصفيات أربع رياضات هي كرة السلة للسيدات وهوكي السيدات وفريق الجودو المختلط وبعض منافسات التجديف للرجال والسيدات.

    ومن بين الأمور المطروحة في لوزان التقدم بعرض مشترك محتمل لتنظيم الألعاب الصيفية 2032 بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. وقال باخ إن البلدين أبديا اهتماما بالمضي قدما في هذا المقترح.

    وقال باخ "إنها لفتة رائعة للروح الأولمبية. رمز رائع مرة أخرى لقدرة الألعاب الأولمبية على توحيد الشعوب".

    ولا تزال الكوريتان في حالة حرب من الناحية الرسمية بعد أن انتهى صراعهما الذي دار بين 1950 و1953 بهدنة وليس بمعاهدة سلام.

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    اللجنة الأولمبية, أخبار كوريا الجنوبية, أخبار كوريا الشمالية, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
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