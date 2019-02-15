مدير المخابرات البريطانية: لا يمكن منع المواطنين المنتمين لـ"داعش" من العودة

قال رئيس الاستخبارات الخارجية البريطانية، أليكس يونغر، إن بريطانيا لا يمكنها منع مواطنيها المنتمين لـ"داعش" من العودة إلى بلادهم.

نقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية" عن يونغر قوله إن "مثل هؤلاء لا يمكن منعهم إذا ما قرروا العودة للمملكة المتحدة، رغم احتمال تمثيلهم خطرا بالغا".

© REUTERS / Andrew Milligan مدير المخابرات البريطانية: السلطة والأموال تتجه صوب الشرق

وتابع "ولكن ربما تكون حاجة لقدر كبير من المعلومات للتأكد من كونهم لا يمثلون تهديدا".

ذكر أن العلاقات الأمنية بين بريطانيا وحلفائها الأوروبيين تخيم عليها مشاكل مشتركة مثل التعامل مع المقاتلين المسلحين والعائدين إلى أوروبا بعد انهيار "الخلافة" التي أعلنها تنظيم "داعش".

وأضاف، في تصريحات للصحفيين في ميونيخ، "نحن قلقون جدا من هذا لأن كل التجارب تشير إلى أنه بمجرد دخول شخص ما في هذا النوع من الصلات فإنه يكتسب على الأرجح المهارات ويكون قد شكل العلاقات التي ربما تجعل منه شخصا في غاية الخطورة".

وأضاف أن تنظيم "القاعدة" عاود الظهور بدرجة ما نتيجة تراجع "داعش"، لافتا إلى أن "القاعدة التي كانت دائما في حالة خصومة مع داعش… عاودت الظهور بدرجة ما نتيجة تراجع داعش".