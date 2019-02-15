باكستان: زيارة بن سلمان تعزز الاستثمارات ومستعدون للتوسط بأزمة الخليج

أكد وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، استعداد بلاده لحل أزمة دول الخليج مع قطر، مشيرا لأهمية الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى باكستان.

ميونيخ — سبوتنيك. وقال قريشي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، على هامش قمة ميونيخ للأمن، تعليقا على زيارة بن سلمان، "لطالما تمتعت باكستان والسعودية بعلاقات جيدة على المستوى السياسي، لكن أعتقد هذه الزيارة سترفع العلاقات إلى مستوى جديد من التعاون الاقتصادي، وستعطي رفعا للعديد من الاستثمارات الجديدة في باكستان، وهو أمر جيد وصحي، ويسعدنا".

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وبسؤاله عن إمكانية استغلال تلك العلاقات بغية التوسط لحل أزمة مقاطعة السعودية والبحرين والإمارات لقطر، علق قريشي، "باكستان قريبة من كل دول الخليج، ونتمتع بعلاقات ممتازة، ونتمنى للإشكالات التي حصلت في السنوات الأخيرة أن تحل، وإذا تمكنا من لعب دور ما فإنه يسعدنا أن نقوم بذلك".

يتبع…