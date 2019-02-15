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    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني في لقاء سوتشي، روسيا 14 فبراير/ شباط 2019

    خبراء روس يصفون نتائج قمة "سوتشي" بأنها تدعو للتفاؤل

    © Sputnik . Valeriy Melnikov
    العالم
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    رأى المشاركون في اجتماع الطاولة المستديرة تحت عنوان "سوريا: عن ماذا اتفق قادة روسيا وتركيا وإيران في سوتشي؟"، الذي انعقد في مبنى المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيفودنيا"، اليوم الجمعة، أن نتائج القمة تركت انطباعاً متفائلاً، وأنه على الأرجح تم إيجاد حلول وسط في حل قضايا حرجة.

    موسكو — سبوتنيك. وقال الباحث الأقدم بمعهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية والخبير في المجلس الروسي للشؤون الدولية، نيكولاي سوركوف: " بلا شك، تركت المحادثات انطباعاً متفائلاً، لأن القادة كانوا بنائين وراضين بشكل واضح بالطريقة التي سارت بها المحادثات. يجب على المرء أن يفكر في أنه، إما أن يكون لدينا بالفعل نوع من الحل الوسط ، الذي لم يتم التعبير عنه بعد بسبب بعض الظروف العسكرية، أو ربما نحن قريبون جدا من ذلك. هذا واضح بشكل تام".

    جندي من الجيش السوري على مشارف إدلب
    © Sputnik . BASEL SHARTOUH
    قمة سوتشي: وضع النقاط فوق مستقبل سوريا
    وأضاف سوركوف "يجب أن نفترض أنه في غضون شهر ونصف الشهر، أو بحد أقصى شهرين، هذه المسألة [الوضع في إدلب] ستكون مغلقة، في كل الأحوال. وعلى الأرجح ، يجب أن نتوقع عملية محدودة وجزئية. على الرغم من أن هناك مقترحات من قبل المختصين الأتراك مفادها أنه يمكن إضعاف تنظيم "جبهة تحرير الشام" [المحظورة في روسيا] نفسه، وذلك من خلال التدابير الاقتصادية، لأنه ليس سرا أنه إذا كنتم قد حرمتم المجموعة عن مصادرها المالية، سرعان ما سيحدث فرار للمسلحين. لذلك ، سيكون هناك بعض الانتظار. ولكن أعتقد أن هناك تفاهما بأن عملية عسكرية لا غنى عنها".

    وبدوره، أعرب ألكسندر كوزنيتسوف، نائب مدير معهد التنبؤ وتسوية النزاعات السياسية، عن وجهة نظر مماثلة.

    وقال "لم يتم التوصل إلى أي اتفاقات محددة في القمة. ومع ذلك، من الممكن النظر إلى الموقف بتفاؤل كاف، لأن أحد أهداف قرار سحب الجيش الأمريكي من سوريا، الذي أعلنه [الرئيس الأمريكي دونالد] ترامب كان التحريض على حدوث انشقاق في صفوف "ترويكا أستانا".

    وتابع كوزنيتسوف، في تطرقه إلى موضوع إدلب، الذي كان واحدا من الموضوعات الرئيسية للمحادثات، بأنه أيضاً لم يتحقق شيئاً جديداً وجوهريا في هذا الاتجاه. كما اعتبر كوزنتسوف إجراء عملية عسكرية في إدلب غير مرجح الآن.

    وأوضح بهذا الخصوص

    "حاليا، لم يتم اتخاذ أي قرارات حاسمة بشأن إدلب. ولكن أيضاً، في رأيي ، لا ينبغي توقع العملية العسكرية، على الأقل في المدى القصير، لأن روسيا تتفهم مخاوف الجانب التركي. وبالإضافة إلى ذلك ، سيكون هناك الكثير من الضحايا، الأمر الذي ستستفيد منه وسائل الإعلام والإدارة الأمريكية. هنا ، على ما يبدو، تنتهج روسيا تمرير خيار يستند إلى الاتفاق القائم [ اتفاق أضنة] بين تركيا وسوريا، منذ عام 1998 — لإقامة نوع من التفاعل بين سوريا وتركيا في قضية إدلب".

    هذا واحتضنت مدينة سوتشي جنوبي روسيا، أمس الخميس، القمة الثلاثية الرابعة حول سوريا بين الرؤساء، الروسي فلاديمير بوتين والإيراني، حسن روحاني والتركي، رجب طيب أردوغان، حيث تم الاتفاق على مواصلة العمل للوصول للتسوية السياسية في سوريا، مع احترام سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ومع التركيز على الوضع في محافظة إدلب شرقي البلاد إضافة إلى الرفض القاطع لمحاولات فرض حقائق جديدة على الأرض في سوريا تحت غطاء محاربة الإرهاب.

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    الكلمات الدلالية:
    قمة سوتشي الثلاثية, روحاني, أردوغان, بوتين, الحكومة الروسية, روسيا
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