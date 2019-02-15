إجراء إسرائيلي جديد بشأن "حزب الله"

أفادت القناة الثانية العبرية بأن الجيش الإسرائيلي أجرى خلال الفترة الماضية، أوسع تدريب عسكري لسلاح المدرعات على مدار السنوات الأخيرة الماضية، وذلك في منطقة الأغوار، في محاكاة لسيناريو حرب ضد "حزب الله" اللبناني.

وأوردت القناة العبرية أن اللواء 401 في سلاح المدرعات الإسرائيلي، أجرى تدريبا مهما بهدف محاكاة مواجهة "حزب الله"، وبأن التدريب جاء لتطوير قدرة الجنود في السلاح الإسرائيلي، على القتال في ظروف طبوغرافية مماثلة لتلك الموجودة في لبنان، وفحص القدرة على التعاون مع الأسلحة الأخرى في الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك استقبال معلومات استخباراتية فورية، وتنفيذ قصف مدفعي وجوي مشترك.