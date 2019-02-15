وزير الدفاع التركي: قواتنا فقط يجب أن تكون في المنطقة الآمنة شمال شرقي سوريا

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن القوات التركية فقط يجب أن تكون في المنطقة الآمنة المزمع إقامتها شمال شرقي سوريا.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن أكار قوله بأنه "يجب أن لا يتحول الفراغ الذي سيحدث عقب الانسحاب الأمريكي من سوريا إلى منطقة آمنة للإرهابيين"، ورأى أن "إخراج تنظيم (ي ب ك) من منطقة شمالي سوريا يشكل القضية الأكثر أهمية بالنسبة لأمن حدود تركيا وشعبها".

يذكر أن تركيا تريد إقامة منطقة آمنة بدعم لوجستي من الحلفاء بعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وتقول إن هذه المنطقة ينبغي أن تكون خالية من وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تدعمها الولايات المتحدة، التي تعتبرها أنقرة "جماعة إرهابية".