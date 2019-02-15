وزير الدفاع التركي: قواتنا فقط يجب أن تكون في المنطقة الآمنة شمال شرقي سوريا

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن أكار قوله بأنه "يجب أن لا يتحول الفراغ الذي سيحدث عقب الانسحاب الأمريكي من سوريا إلى منطقة آمنة للإرهابيين"، ورأى أن "إخراج تنظيم (ي ب ك) من منطقة شمالي سوريا يشكل القضية الأكثر أهمية بالنسبة لأمن حدود تركيا وشعبها".
#عاجل | وزير الدفاع التركي خلوصي #أكار: يجب أن تكون #تركيا وحدها في المنطقة الآمنة (شمالي سوريا)— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 15, 2019
يذكر أن تركيا تريد إقامة منطقة آمنة بدعم لوجستي من الحلفاء بعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وتقول إن هذه المنطقة ينبغي أن تكون خالية من وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تدعمها الولايات المتحدة، التي تعتبرها أنقرة "جماعة إرهابية".
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