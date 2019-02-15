المخابرات البريطانية: لن نمنع البريطانيين في "داعش" من العودة لبلادهم

قال رئيس الاستخبارات البريطانية، إن بلاده لا يمكنها منع مواطنيها المنتمين إلى تنظيم "داعش" من العودة إلى بلادهم.

وأضاف أليكس يونغر لـ"سكاي نيوز البريطانية"، أن "مثل هؤلاء لا يمكن منعهم إذا ما قرروا العودة للمملكة المتحدة"، وإن "مثلوا خطرا بالغا".

وتابع يونغر أنه "ربما تكون حاجة لقدر كبير من المعلومات للتأكد من كونهم لا يمثلون تهديدا".

وجاءت تصريحات يونغر في معرض تعليقه على قضية البريطانية "شاميما بيغوم"، 19 عاما، والتي فرت لسوريا في 2015 قبل أن تطالب، في حوار مع صحيفة "تايمز" البريطانية، بالعودة لبريطانيا "كي يلقى طفلها الرعاية"، مؤكدة في الوقت ذاته أنها "غير نادمة على فرارها إلى سوريا".

وكان وزير الداخلية البريطاني، ساجد جافيد، قد أكد في وقت سابق أنه "لن يتردد" في منع بيغوم من العودة.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، لكن التنظيم يكرر بين وقت وآخر استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها، إلا أن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم.

ولدى الدول الأوروبية مخاوف أمنية بخصوص مواطنيها الذين انضموا للتنظيم ويرغبون في العودة، وتبنى "داعش" المحظور فى روسيا عدة هجمات في مدن أوروبية على مدار السنوات القليلة الماضية.

وكان مؤتمر للأمم المتحدة في مدريد قد خلص إلى أن عدد المقاتلين الأجانب الذين سافروا من دول مختلفة إلى مناطق الصراع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتراوح بين 25.000 و31.000 شخص.