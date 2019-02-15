بعد لقاء نتنياهو... وزير خارجية عمان يلتقي تسيفي ليفني

جدد وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، عدد لقاءاته بالمسؤولين الإسرائيليين خلال مشاركته بمؤتمر "وارسو".

كتب باراك رافيد، مراسل القناة العبرية الـ"13" (العاشرة العبرية سابقا)، مساء اليوم، الجمعة، أن وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، التقى بتسيبي ليفني، رئيسة المعارضة السابقة، ووزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، على هامش حضورهما مؤتمر الأمن والسلم في الشرق الأوسط، في بولندا، المعروف إعلاميا باسم "مؤتمر وارسو".

ציפי לבני היום במינכן עם שר החוץ של עומאן יוסוף בן עלאווי pic.twitter.com/ycLRyU1CSW — Barak Ravid (@BarakRavid) February 15, 2019

وكانت قناة عبرية قد ذكرت أن وزير خارجية عربي التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على هامش مؤتمر "وارسو".

وذكرت القناة العبرية الـ13 (العاشرة العبرية سابقا)، مساء الأربعاء الماضي، أن يوسف بن علوي، وزير الخارجية العماني، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقر إقامته بالفندق الذي يقيم فيه خلال حضوره لمؤتمر "وارسو" في العاصمة البولندية.

وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن يوسف بن علوي، وصل سرا إلى الفندق الذي يقيم فيه نتنياهو، في فندق "انتركونتننتال"، في العاصمة البولندية، وارسو، أثناء مشاركتهما في مؤتمر "وارسو" الدولي المناهض للسياسات الإيرانية.

Exclusive: The Foreign Ministerr of Oman Yusuf Bin Alawi arriving at what was supposed to be a secret meeting with Israeli Prime Minister Netanyahu in Warsaw pic.twitter.com/dNEfsXFBBu — Barak Ravid (@BarakRavid) ١٣ فبراير ٢٠١٩

وأوضحت القناة العبرية أن بن علوي شوهد وهو ذاهب إلى نتنياهو عبر مرأب الفندق الذي يقيم فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، في الفندق في وارسو، لحضور فعاليات المؤتمر الدولي المناهض لإيران.

يشار إلى أن نتنياهو زار سلطنة عمان في السادس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتقى بالسلطان قابوس بن سعيد.