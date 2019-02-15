ترامب: سأوقع على حالة الطوارئ في ظل خلاف حول تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك

القاهرة — سبوتنيك. وقال ترامب، في خطاب من واشنطن، "سأوقع على حالة الطوارئ الوطنية"، مشيرا إلى أنها "وقعت في السابق من قبل الرؤساء السابقين لأمور أقل أهمية في بعض الحالات".
وأضاف الرئيس الأمريكي، "أود أن اشكر الرئيس المكسيكي لأنه ساعدنا في إيقاف القوافل الحاشدة التي حاولت غزونا".
في سياق آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه سيكون هناك إعلان أمريكي حول سوريا خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.
وبحسب "رويترز"، ينتظر الحلفاء الأوربيون وروسيا أن يروا كيفية تنفيذ ترامب لقراره حول سحب جميع القوات الأمريكية من سوريا البالغ عددها 2000 جندي من البلاد.
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