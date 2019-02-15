ترامب: سأوقع على حالة الطوارئ في ظل خلاف حول تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه ينوي التوقيع على إعلان حالة الطوارئ الوطنية في البلاد كخطوة في سبيل المضي في إنشاء جدار على الحدود مع المكسيك، وهو الأمر الذي يلقى معارضة داخل الكونغرس.

القاهرة — سبوتنيك. وقال ترامب، في خطاب من واشنطن، "سأوقع على حالة الطوارئ الوطنية"، مشيرا إلى أنها "وقعت في السابق من قبل الرؤساء السابقين لأمور أقل أهمية في بعض الحالات".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich بروفسور أمريكي يعلن عن محاولة انقلاب عسكري ضد ترامب

وتابع ترامب، مدافعا عن الإجراء الذي يهدف للحد من الهجرة غير المشروعة إلى بلاده، "نحن نتحدث عن غزو لبلدنا؛ غزو لتجار المخدرات وتجار البشر…يقولون إن الجدار لن ينجح، وأنا أقول لهم إن الجدار سينجح 100%".

وأضاف الرئيس الأمريكي، "أود أن اشكر الرئيس المكسيكي لأنه ساعدنا في إيقاف القوافل الحاشدة التي حاولت غزونا".

في سياق آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه سيكون هناك إعلان أمريكي حول سوريا خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.

وبحسب "رويترز"، ينتظر الحلفاء الأوربيون وروسيا أن يروا كيفية تنفيذ ترامب لقراره حول سحب جميع القوات الأمريكية من سوريا البالغ عددها 2000 جندي من البلاد.