رئيسة مجلس النواب الأمريكي ترد على إعلان ترامب حالة الطوارئ الوطنية

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، مساء اليوم الجمعة، رفضها لإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض حالة الطوارئ الوطنية على خلفية الانقسام بينه وبين الديمقراطيين في الكونغرس على تمويل جدار حدودي مع المكسيك للحد من الهجرة غير الشرعية.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت بيلوسي في بيان مشترك مع زعيم الديمقراطيين في المجلس، تشاك شومر، إن "الإعلان غير القانوني من جانب الرئيس، حيال أزمة لا وجود لها، يوقع ضررا كبيرا بدستورنا، ويجعل الولايات المتحدة أقل أمنا".

© AP Photo / Alex Brandon ترامب: سأوقع على حالة الطوارئ في ظل خلاف حول تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك

وأكدت بيلوسي أن "تصرفات الرئيس تخرق بشكل واضح سلطان الإنفاق الحصرية للكونغرس… وسوف يدافع الكونغرس عن سلطاتنا الدستورية داخل الكونغرس، وفي المحاكم، وعلى الصعيد العام، مستخدما كل وسيلة ممكنة".

هذا وفي وقت سابق صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع القانون حول التمويل الحكومي، الذي ينص على تخصيص أموال لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك، وأقر مجلس النواب في الكونغرس القانون.

ويطالب دونالد ترامب، بتوفير اعتمادات مالية في الميزانية الفيدرالية تصل إلى 5.7 مليارات دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، ويرفض الديمقراطيون هذا الأمر.

ووعد ترامب ببناء جدار حدودي مع المكسيك، خلال حملته الانتخابية، وخاض مواجهات ساخنة مع الديمقراطيين منذ توليه السلطة عام 2016، وتسبب هذا الأمر في إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية استمر 35 يوما.