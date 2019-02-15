بعد تصريح أمريكا بالمواجهة... إيران تعلن أن الحرب معها "انتحار"

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن أية محاولة لشن عمل عسكري ضد إيران، هي بمثابة انتحار.

وقال ظريف في تصريحاته لمحطة "إن.بي.سي" الأمريكية، على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني في ألمانيا، إن "نفس المجموعة التي وقفت وراء غزو العراق تحاول إشعال الحرب ضد إيران. هذا العمل سيكون بمثابة انتحار".

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وتابع ظريف أن "إيران تختلف عن باقي البلدان، فالولايات المتحدة الأمريكية تتعاطى عادة مع دول تعتمد في قدرتها على الخارج في حين أننا نعتمد على شعبنا وهو مصدر الشرعية والقدرة لنا".

وردا على سؤال حول إعراب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته لقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني والتباحث مجددا حول الاتفاق النووي قال ظريف "لماذا ينبغي أن نتفاوض من جديد على اتفاق هو حصيلة 13 عاما من المفاوضات، علما بأننا تفاوضنا حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا يجب أن نثق بترامب وما إذا كان سيلتزم بتوقيعه".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال إنه لا يمكن تحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط دون مواجهة إيران، وذلك في مستهل لقائه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على هامش مؤتمر وارسو.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، عن مقطع فيديو مسرب عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ظهر فيه وزراء خارجية ثلاث دول عربية خليجية يدافعون عن إسرائيل ويهاجمون إيران.

وتضمن فيديو مدته 25 دقيقة قول وزير الخارجية البحريني إن مواجهة الجمهورية الإسلامية تعد أكثر إلحاحًا من حل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

© REUTERS / RONEN ZVULUN مسؤول فلسطيني يكشف هدف لقاء وزير الخارجية العماني بنتنياهو في وارسو

ويمثل الفيديو، الذي تقول وسائل إعلام إن مكتب نتنياهو أرسله لعدد من الصحفيين الإسرائيليين، جزءًا من حلقة نقاش مغلقة على هامش افتتاح مؤتمر الشرق الأوسط المنعقد في وارسو ببولندا.

وجاءت تصريحات وزراء الخارجية العرب مؤكدة إلى حد بعيد ما أفاد به نتنياهو الصحفيين الإسرائيليين بشأن المؤتمر في وقت سابق، متحدثا بإسهاب عن مواقف الوزراء العرب.

وبعد أقل من 30 دقيقة من تداول الفيديو، حذفه مكتب رئيس الوزراء من قناته على "يوتيوب".