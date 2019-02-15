أردوغان يرد على ماكرون: تاريخنا خال من الإبادات الجماعية

رد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على قرار الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون، إعلان يوم 24 أبريل/ نيسان يوما وطنيا لإحياء ذكرى الإبادة الأرمنية.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، قال أردوغان، " قلت لـ ماكرون إنه حديث العهد بالسياسة وعليه تعلم التاريخ".

وتابع أردوغان موجها كلامه لماكرون، "تاريخنا خالٍ من الإبادات الجماعية".

#عاجل| #أردوغان مخاطبًا الرئيس الفرنسي: تاريخنا خالٍ من الإبادات الجماعية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ١٥ فبراير ٢٠١٩

يذكر أن قضية الأرمن أثارت خلافا بين تركيا وعدد من الدول التي وصفت مجازر قتل الأرمن على يد القوات العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى بأنها "إبادة".

ويؤكد الأرمن أن 1,5 مليون أرمني قتلوا بشكل منظم قبيل انهيار السلطنة العثمانية، فيما أقر عدد من المؤرخين في أكثر من عشرين دولة بينها فرنسا وإيطاليا وروسيا بوقوع أبادة.

وتقول تركيا إن هؤلاء القتلى سقطوا خلال حرب أهلية تزامنت مع مجاعة وأدت إلى مقتل ما بين 300 ألف و500 ألف أرمني فضلا عن عدد مماثل من الأتراك حين كانت القوات العثمانية وروسيا تتنازعان السيطرة على الأناضول.