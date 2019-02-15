دولة أوروبية تؤيد زيادة عدد القوات الأمريكية بها لحمايتها

أعلن وزير الخارجية البولندي، ياتسيك تشابوتوفيتش، اليوم الجمعة، أن بولندا تؤيد زيادة عدد القوات الأمريكية في البلاد، والتي تحمي البلاد من أي خطر قادم من الشرق.

ميونخ — سبوتنيك. وقال تشابوتوفيتش للصحفيين على هامش مؤتمر ميونخ للأمن: إن "الولايات المتحدة هي شريك هام في حلف الناتو، الذي يتمتع بالقوة العسكرية الكبرى، ويضمن لنا الحماية.

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وأضاف، "نقدر كثيرا تواجد القوات الأمريكية في بولندا ، لأنها قوة ردع للأخطار التي تهدد أمننا من الشرق".

وأوضح: "العدو المحتمل سيفكر مرتين قبل أن يهاجم دولة يتواجد فيها العسكريين الأمريكيين، لذلك نريد زيادة تواجد الأمريكيين في إطار الناتو".

هذا، وانطلق اليوم مؤتمر ميونخ للأمن بنسخته الـ55، بمشاركة أكثر من 600 صانع قرار دولي رفيع المستوى، لمناقشة القضايا الدولية الأمنية والسياسية الأهم وعلى رأسها "العواقب المحتملة للمنافسة المتجددة ما بين القوى العظمى، التعاون عبر الأطلسي، ودور الاتحاد الأوروبي"، كما يشكل المؤتمر فرصة لإجراء لقاءات دولية رفيعة المستوى بين مختلف الدول.